Arıqlamağın ən asan yolu: İsveç möcüzəsi - Nadir resept

İsveç diyetası 6 gündən az saxlanılmayan, maksimum 13 gün çəkən diyeta növüdür.

Milli.Az teleqraf.com-a istinadən bildirir ki, İsveç diyetası dünyada "Riqşospitalet diyetası" kimi tanınır.

3 ayın içində diyeta yenidən təkrarlanmalıdır. Gündə ən azı 2 litr su içilməlidir. Eyni gün ərzində axşam və günorta yeməklərinin vaxtını dəyişdirmək olar.

Diyeta üçün nəzərdə tutulmuş siyahı problemlərə yol açsa, 6 gün həyata keçirib, 3 ay sonra yenidən 6 gün saxlamaq olar. Diyeta göstərilən qaydaya uyğun həyata keçirilsə 13 gün ərzində 5-15 kiloqram arıqlamaq mümkündür.

İsveç diyetasının qaydaları:

I gün

Səhər: 1 fincan qəhvə, 1 ədəd qənd

Günorta: 2 ədəd yumurta, 1 boşqab pörtlədilmiş ispanaq, 1 pomidor

Axşam: 1 ədəd zeytun yağında hazırlanmış bifşteks (200 qrama qədər) və limon sıxılmış 1 boşqab göyərti salatı

II gün

Səhər: 1 fincan qəhvə, 1 ədəd şəkər

Günorta: 1 dilim kolbasa, 100 qram qatıq

Axşam: 1 ədəd bifşteks (200 qr), göyərti və qatıq

III gün

Səhər: 1 fincan qəhvə, 1 ədəd qənd, 1 dilim qızardılmış çörək

Günorta: Pörtlədilmiş ispanaq, 1 ədəd pomidor, bir ədəd meyvə

Axşam: 2 ədəd yumurta, 1 dilim kolbasa, göyərti salatı

IV gün

Səhər: 1 fincan qəhvə, 1 ədəd qənd, 1 dilim qızardılmış çörək

Günorta: 1 ədəd soyutma yumurta, 1 rəndələnmiş yerkökü, 25 qram yağsız pendir

Axşam: 2 dilim portağalın şirəsi, 100 qram qatıq

V gün

Səhər: 1 ədəd böyük rəndələnmiş yerkökü (limonlu)

Günorta: Soyutma balıq (200 qram, limonlu və zeytun yağında)

Axşam: 1 ədəd bifşteks (200 qram), salat, brokkoli

VI gün

Səhər: 1 fincan qəhvə, 1 ədəd qənd

Günorta: 2 ədəd soyutma yumurta, 1 ədəd böyük rəndələnmiş yerkökü

Axşam: Dərisi soyulmuş soyutma toyuq (200 qram), salat

VII gün

Səhər: Şəkərsiz çay

günorta: Qrildə bişmiş ət (200 qram) və təzə meyvə

Axşam: Heç nə

VIII gün

Səhər: 1 fincan qənd, 1 ədəd qənd

Günorta: 2 ədəd soyutma yumurta, 1 boşqab pörtlədilmiş ispanaq, 1 ədəd pomidor

Axşam: 1 ədəd bifşteks (200 qram), zeytun yağında və limonlu salat

IX gün

Səhər: 1 fincan qəhvə, 1 ədəd qənd

Günorta: 1 dilim kolbasa, 100 qram qatıq

Axşam: 1 ədəd bifşteks (200 qram), göyərti salatı, 1 ədəd meyvə

X gün

Səhər: 1 fincan qəhvə, 1 ədəd qənd, 1 dilim qızardılmış çörək

Günorta: Pörtlədilmiş ispanaq, 1 ədəd pomidor, 1 ədəd meyvə

Axşam: 2 ədəd soyutma yumurta, 1 dilim kolbasa, göyərti salatı

XI gün

Səhər: Səhər: 1 fincan qəhvə, 1 ədəd qənd, 1 dilim qızardılmış çörək

Günorta: 1 ədəd soyutma yumurta, 1 ədəd rəndələnmiş yerkökü, 25 qram yağsız ağ pendir

Axşam: 2 dilim portağalın şirəsi, 100 qram qatıq

XII gün

Səhər: 1 ədəd böyük rəndələnmiş yerkökü (limonla)

Günorta: Yağsız soyutma balıq (200 qram, limonda və kərə yağında)

Axşam: 1 ədəd bifşteks (200 qram), salat və brokkoli

XIII gün

Səhər: 1 fincan qəhvə, 1 ədəd qənd

Günorta: 2 ədəd soyutma yumurta, 1 böyük rəndələnmiş yerkökü

Axşam: Dərisi soyulmuş soyutma toyuq (200 qram) və 1 ədəd böyük rəndələnmiş yerkökü.

