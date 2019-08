Bu mazı həftədə 2 dəfə başınızın tüksüz hissəsinə sürtsəniz gördüklərinizə inanmayacaqsınız

Bir çox insan gündəlik həyatında saçlarının topa, hissəvi şəkildə tökülməsindən şikayət edir. Saçların hissəvi tökülməsi insanların yaşından və cinsindən asılı olaraq baş vermir. Prosesə istənilən yaş həddində olan insanlarda rast gəlmək mümkündür. Bu patologiya stresdən, saçlara düzgün olunmayan qulluqdan, hormonal disbalansın pozulmasından, mövsümi dəyişikliklərdən, avitaminozdan baş verir. Sizlərə saçların hissəvi və ya bütövlüklə tökülməsinin qarşısını ala biləcək müalicə metodunu təqdim etmək istəyirəm.

Müalicə bol meyvə-tərəvəz, balıq yağı qəbulu ilə yanaşı başin tük tökülən hissəsinə məlhəm sürtməklə aparılır. Məlhəmi hazırlamaq üçün aşağıdakılardan istifadə edilir:

* 1 ədəd yumurta

* 1 ədəd banan

* 1 xörək qaşığı bal

* 0,5 stəkan pivə

* 1-2 damcı rozmarin və ya lavanda yağı.

Hazırlanması:

Banan tam əzilir, bal, rozmarin və ya lavanda yağı əlavə edilib qarışdırılır. Üzərinə yumurta və pivə əlavə edilib yenidən qarışdırılır. Qarışım basin tük tökülən hissəsinə sürtülür və 5 dəqiqə müddətinə massaj edilir, başa selofan keçirilir və dəsmalla bükülür. Maskanı saçda 40-60 dəqiqə saxlamaq lazımdır. Sonra baş adi qaydada yuyulur.

Bu müalicə saçların dibinin möhkəmlənməsinə, saç tükünün qalınlaşmasına, tük köklərinin qidalanmasına və saçların uzanmasına səbəb olur. Müalicə kəpəyin aradan qalxmasına və qaşınmanın azalmasına, baş dərisinin yağlılığının normallaşmasına səbəb olur.

Milli.Az

