Rusiyanın Perm şəhərində sərnişin avtobusu divara çırpılıb.

Trend-in "TASS"a istinadən verdiyi məlumata görə, qəza nəticəsində 1 nəfər həlak olub, 10-u uşaq olmaqla 32 nəfər isə xəsarət alıb.

