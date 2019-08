Bir müddətdir gündəmdən kənarda olan müğənni Səidə Sultan sosial şəbəkədə diqqət mərkəzinə düşüb.

Metbuat.az unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, məşhur müğənninin İnstaqram hesabında paylaşdığı video-görüntü birmənalı qarşılanmayıb.

Açıq-saçıq geyimdə kamera qarşısında poza verən Səidənin davranışlarına görə tənqid edənlər də olub, bəyənənlər də…

Səidənin videosuna “Ehtiraslı qadınsınız”, “Belə geyim sənə yaraşır” kimi rəylər yazılıb.

Videogörüntü yaz minlərlə baxış rekordu qırıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.