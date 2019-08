Qida borusunun polipi patomorfoloji cəhətdən epitel toxuması ilə formalaşır və qida borusunun xoşxassəli şiş xəstəliyi sayılır.Statistikanın hesablamalarına əsasən bu xəstəliyə ən çox orta yaşlı kişilərdə rast gəlinir.

Polip qida borusunun istənilən nahiyəsində əmələ gələ bilir,amma,ən çox təsadüf edildiyi nahiyə mədənin qida borusu ilə birləşən hissəsinə yaxın yerdə - sfinkter yaxınlığında əmələ gəlir.Qida borusunun polipinə qida borusunun aşağı 1/3 hissəsində daha çox rast gəlinir.Bu xoşxassəli şiş toxuması morfologiyasından asılı olaraq uzun ayaqcığa malik olur və ətraf toxumalara yayıla bilir.Polipin ayaqcıqları xəstəliyin ürək nahiyəsinə yayıla biləcəyinə görə təhlükəli hesab edilir.Ayaqcıqlar polipin yerləşdiyi yerdən asılı olaraq ürək və qırtlaq nahiyəyə doğru uzana bilir.

Polip yumşaq epitel toxumadan ibarət olub qırmızı rəngdə olur və endoskopiya zamanı toxunduqda qanayır.Polipin forması hadir hallarda dairəvi olur və əksər hallarda fibroqastroskopiya və mədənin digər müxtəlif müayinələri zamanı aşkar ediir.İri ölçülü poliplər xüsusi simpttomatikaya malik olur və müəyyən edilmiş xüsusi müalicə tələb edir.

Bəzən polipin yanında ona bitişik başqa bir törəməyə də rast gəlmək olur ki,bu polipoz adlanır.Bəzi hallarda polipin ayaqcığı uzanıb mədənini girəcəyinə doğru uzanır və orada da polip inkişaf edir.Bu zaman polip artıb-çoxalan göbələyə oxşayır,amma,xoşxassəli hesab edilir.Müalicə zamanı kəsilib götürülən polip qırmızı kələmə bənzəyir.Mütəxəssislər artıb-çoxalan polipin mədənin bədxassəli şişinə çevrilə biləcəyi ehtimalının çox olduğunu söyləyirlər.Həkimlər ən çox iri ölçüyə sahib olan poliplərin orqanizm üçün qorxulu olduğunu qeyd edirlər.Xırda ölçülü poliplər isə xəstənin ümumi halına mənfi təsir etmir.

Xəstəliyin baş verməsində aşağıdakı etioloji faktorların rolu olduğu söylənilir:

* selikli qişanın xroniki iltihabi xəstəlikləri

* mədə şirəsinin reflyus səbəbli sfinktora sıçraması

* spirtli içkilərdən çox istifadə

* genetik meyillilik

Polipin ümumi xarakteri onun ölçüsü,quruluşu,hipodinamikası,qidalanması və hansı xassəyə malik olmasından asılıdır.

Polip aşağıdakı əlamətlərlə özünü biruzə verir:

* udma zamanı çətinlik

* boğazda nəyinsə ilişib qalma hissi

* döş nahiyədə təzyiq hissi

* qıcqırma

* udma zamanı ağrının olması

Polipin diaqnozu endoskopik və rentgenoloji müayinələr zamanı təsdiq edilir.Müalicə cərrahi yolla aparılır.Müalicə ətraf toxumalara toxunmadan polipi xaric etməkdən ibarətdir.

