Varlıların daima istifadə etdiyi bu dərman ömürü uzadır

Mumiya ilə müalicə bütün orqanizmin bərpa prosesini və maddələr mübadiləsinin normallaşmasını təmin edir. Mumiya nədir?

Mumiya tünd-qəhvəyi rəngdə plastilinə oxşayan maddədir. Onu əldə asanlıqla müxtəlif formaya salmaq mümükün olur.

Mumiya ilə müalicə zamanı ilk növbədə orqanizmin qan-damar sistemi yaxşılaşır. Bu zaman qanda mikroelementlərin və duzların miqdarı artır, eritrositlərin sayı çoxalır və hemoqlobin yüksəlir. Bu səbəbdən də qan dövranı yaxılaşır və orqanlara qanın yaxşı işləməsi təmin edilir.

Mumiya ilə müalicə tibbi müalicə növü hesab edilmir. Amma onun faydası elmi araşdırmalar nəticəsində öz təsdiqini tapmışdır. Mumiyanın tərkibində olan zülallar, yağ turşuları, steroidlər və mikroelementlər orqanizm üçün vacib sayılır.

Mumiya sınıqlar və əzilmələr zamanı da regenerasiya prosesini sürətləndirir və yaraların tez sağalmasına səbəb olur. Mütəxəssislər mumiya qəbulu zamanı spirtli içkidən istifadə etməyi məsləhət bilmir.

Mumiyadan istifadə etmək aşağıdakı xəstəliklərdən xilas olmağa yardım edir:

* bronxial astma

* vərəm

* mədə və onikibarmaq yarası

* zəhərlənmə

* iflic

* epilepsiya

* böyrək xəstəlikləri

* bütün növ iltihabi xəstəliklər

* miqren

* polimielit

* damar xəstəlikləri

* sümük sisteminin xəstəlikləri

* əzələdə baş verən xəstəliklər.

Mumiyanın ən gözəl xüsusiyyətlərindən biri ürək və beyin kimi həyati vacib orqanların fəaliyyətini yaxşılaşdırmasıdır. Mumiya ürək və beyində olan xəstəlikləri aradan qaldıra bilmək qabiliyyətinə malik olduğu üçün qiymətli sayılır.

Mumiyanın bakteriasid tərkibə malik olduğu üçün onun penisiliin qədər təsirə malik olduğu öz sübutunu tapıb. Bu səbəbdən də onun qəbulu angina, dizenteriya, göbələk xəstəlikləri və ekzemanı sağaldır. Mumiya ilə müalicə orqanizdə immunoloji prosesləri həll edir, orqanizmin müdafiə qüvvəsini artırır, geniş spektrli bioloji təsir göstərir. Mumiya dünyada yeganə maddədir ki, o bütün xəstəlikləri müalicə edir. Bu maddə insanın toxumalarını qocalmağa qoymur və ömrünü uzadır.

Milli.Az

