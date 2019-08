Azərbaycanda 5 yaşlı qızın mədəsindən böyük tük kütləsi çıxarılıb - VİDEO

Azərbaycanda beş yaşlı qızın mədəsindən böyük saç kütləsi çıxarılıb.

Milli.Az e-tibb.az-a istinadən bildirir ki, əməliyyat Bakıdakı klinikalardan birində, uşaq cərrahı, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Toğrul Ömərov tərəfindən icra olunub. Cərrah Toğrul Ömərov e-tibb.az-a bildirib ki, 18 sm ölçüdə olan tük kütləsi (bezoar) bütün mədəni və 12 barmaq bağırsağı örtübmüş. Əməliyyatla kütlə tamamilə xaric olunub və hazırda azyaşlının vəziyyəti normaldır.

Həkimin sözlərinə görə, tirixofagiya adlandırılan xəstəlik əslində psixoloji problemdir. Uşaqlar öz saçlarını və ya yerə düşən tükləri götürüb yeyirlər. Bu zaman mədədə tük topası yığılır, tükdən ibarət böyük kütlə əmələ gəlir. Kütlə mədəni tam tutduqda artıq qidalana bilməmək, qusma və mədə nahiyəsində şişkinlik kimi əlamətlər ortaya çıxır. Bu kimi hallarda mütləq cərrahi müdaxilə, yəni tük kütləsinin çıxarılması mütləqdir.

T. Ömərov onu da deyib ki, vaxtında aşkarlandıqda, psixoloqlar tərəfindən kömək olunarsa, bu xəstəliyin qarşısı alınır. Əməliyyatdan sonra da xəstə pisxoloqun nəzarəti altına alınmalıdır.

Həkim qeyd edib ki, bu, daha çox qız uşaqlarında rast gəlinən problemdir.

Milli.Az

