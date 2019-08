Fransanın Nuazi-le-Qren kommunasında restoranda güllələnmə hadisəsi baş verib.

Milli.Az "qafqazinfo"-ya istinadənrestorana gələn a müştəri sendviç sifarişi verib. Ancaq sifarişi gecikən müştəri əsəblərinə hakim ola bilməyib, silahını çıxararaq ofisiantı güllələyib.

Çiynindən yaralanan restoran işçisi xəstəxanaya aparılsa da, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Hazırda polis cinayətkarı axtarır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.