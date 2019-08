Türkiyənin İstanbul şəhərində leysan yağışları daşqınlara səbəb olub.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, daşqınlar nəticəsində şəhərin yeraltı keçidlərindən birində bir nəfər həlak olub.

Bundan əlavə leysan yağışları şəhərdə nəqliyyatın hərəkətində problemlər yaradıb, dəmiryolu əlaqəsi isə tam dayandırılıb.

