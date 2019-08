Bu şorbanı dietoloqlar arıqlamaq məqsədilə tövsiyə edirlər

Şorbanın tərkibi vitaminlərlə zəngin olmaqla yanaşı, həm də həzm sistemini sürətləndirmək və bağırsaqların fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq qabiliyyətinə malikdir. Hazırlamaq üçün aşağıdakılar lazımdır:

* 1 xörək qaşığı zeytun yağı

* 1 dəstə ispanaq yarpaqları

* 1 diş sarımsaq

* 1 ədəd ortaboy soğan

* 1 ortaboy yerkökü

* 200 qram yaşıl noxud

* 2-3 pomidor

* cəfəri (zövqə görə)

* makaron və ya vermeşil

* toyuq bulyonu.

Toyuq bulyonunu hazırlamaq üçün 200 qram yağsız toyuq əti zəif odda 2 saat qaynadılır. Bu müddət ərzində ispanaq, yerkökü, soğan, tavada zeytun yağında yüngül pörtlədilir, amma qızardılmır. Sonra sarımsaq əlavə edilir, 5 dəqiqə sonra tavadakılara yaşıl noxud əlavə edilib qarışdırılır. 15 dəqiqə sonra şorba odun üstündən götürülür.

Milli.Az

