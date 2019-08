Rəqqasə Fatimənin qızının toyudur - VİDEO / FOTO

Rəqqasə fatimə Fətəliyevanın qızı Aydanın bu gün toyudur.

Metbuat.az xəbər verir ki, toy mərasimi Zaqulbada restoranlardan birində keçirilir. Fatimə toy məclisinə sənət dostlarından yalnız Əməkdar artist Mətanət İsgəndərlini dəvət edib.

Mediaya qapalı olan toydan görüntü paylaşan Fatimənin ağlaması da diqqətdən qaçmayıb. O, "Allah gözəl qızım Aydanı xoşbəxt etsin. şükür bu günə. Hüseyn balamdan görüm" deyə, bildirib. Gəlinin görüntüsünü fotoqraf İlkin Cəfərov İnstaqramında yerləşdirib.

Qeyd edək ki, Aydan Əkbər adlı bəylə ailə qurur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.