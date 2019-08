Ağsu rayonunda piyadanın ölümü nəticələnən ağır yol qəzası baş verib.

"Report"un Yuxarı Şirvan bürosunun məlumatına görə, H.Əliyev prospektində "Niva" markalı minik maşını 4 yaşlı yerli sakin Məmmədova Nəzrin Elimağa qızını vurub.

Zərbənin təsirindən ağır xəsarət alan azyaşlı hadisə yerində dünyasını dəyişib.

Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.



