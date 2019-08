Çay, kofe, şokolad hansı xəstəliklərdən qoruyur?

Qəhvə, çay və şokolad beyin sağlamlığını artırır və xəstəliklərə qarşı dözümlülük yaradır.

Alimlərin apardığı araşdırmaya görə, hər üç məhsulun davamlı istifadəsi zehni fəaliyyətin inkişafına təkan verir, insult zamanı neyronların ölümünün qarşısını alır, Parkinson və Alzheimer xəstəliyi, xərçəng riskini azaldır və neyronların degeneresiyasının qarşısını alır.

Milli.Az e-tibb.az-a istinadən bildirir ki, Yaşlanma üzrə Milli İnstitut və Con Hopkins Universiteti alimlərinin apardıqları araşdırma nəticəsində məlum olub ki, qəhvə, çay və şokoladda metilksantinlər kimyəvi birləşməsinə aid maddələr var. Tədqiqatçılara görə, metilksantinlər sinir sisteminin fəaliyyətinə müsbət təsir göstərir, zehni fəaliyyəti aktivləşdirir, insult, Alzheimer və Parkinson xəstəlikləri zamanı neyronların disfunksiya və ölümdən qoruya bilər.

Bundan əlavə, "World Journal of Surgical Onkology" jurnalda yayımlanan on bir tədqiqatın təhlili göstərib ki, qəhvə, çay və şokolad içmək Alzheimer xəstəliyi və beyin xərçəngi riskini də azaldır.

Okayama Universitetində aparılan bir araşdırma isə göstərir ki, kofedə olan komponentlər beyin hüceyrələrini qoruyur.

Ancaq alimlər hesab edir ki, bu effekti əldə etmək üçün gündə təxminən 235 ml - yəni altı-səkkiz fincan kofe içmək lazımdır. Yuxuya mane olmamaq üçün kofeni saat 14:00-a qədər içmək tövsiyə olunur. Bunu bir və ya iki stəkan isti şokoladla da əvəz etmək olar, ancaq qəhvə, çay, kakao şəkər, süd və ya qaymaqsız istifadə olunmalıdır.

Milli.Az

