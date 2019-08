"Roma"nın Bosniya və Herseqovinalı üzvü Edin Cekonun müqaviləsini uzadıb.

Publika.az xəbər verir ki, futbolçu ilə 2022-ci ilin iyununa qədər yeni sözləşmə imzalanıb.

Qeyd edək ki, 33 yaşlı hücumçu 2016-cı ildə "Mançester Siti"dən "Roma"ya keçib.

