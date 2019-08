“Barselona”nın hücumçusu Luis Suares zədə alıb.

Publika.az xəbər verir ki, “Atletik”ə qarşı keçirilən oyunda əzələsi dartılan uruqvaylı oyunçu 34-cü dəqiqədə məcburi əvəzlənməli olub. Bu gün o, tibbi müayinədən keçəcək. Bundan sonra zədənin dəqiq xarakteri və futbolçunun bərpa müddəti müəyyənləşəcək.

