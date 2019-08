Türkiyənin İstanbul şəhərində daşqınlar nəticəsində azı bir nəfər həyatını itirib.

"Report" "Hürriyet Daily News"a istinadən xəbər verir ki, yağışlar avqustun 17-də başlayıb və günorta satlarında güclənib.

Nəticədə İstanbulun bir neçə rayonunu su basıb. Bundan əlavə, dəmir yolu əlaqəsi kəsilib və Bosfordan keçən gəmilərin işində problem yaranıb.



