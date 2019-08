Əfqanıstanın paytaxtı Kabil şəhərində keçirilən toy mərasimi zamanı baş vermiş partlayış nəticəsində azı 20 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Kabilin səhiyyə qurumlarına istinadən AFP məlumat yayıb.

Daha əvvəl də Kabildə toy zamanı partlayış olub.



