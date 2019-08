Kəşmirin Poti Çapriyan Hiloti kəndində leysan yağışları səbəbindən torpaq sürüşməsi baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 7 nəfər həlak olub, 6 nəfər isə yaralanıb.

Xəsarət alanlar xəstəxanaya yerləşdirilib, onlardan birinin vəziyyəti ağırdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.