ABŞ polisi 300-dən çox kirpini müsadirə edib.

Publika.az-ın məlumatına görə, polisə daxil olan zəngdən sonra Miçiqan ştatında ticarət mərkəzində axtarış aparılıb.

Nəticədə kirpilərlə yanaşı, 2 kenquru, tovuz quşu, şimal tülküsü və uzunluğu 5 metr, çəkisi 90 kiloqrama yaxın olan piton müsadirə edilib.

