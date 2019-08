Amerikanın Nyu-York ştatında yüngülmühərrikli "Cessna 303" tipli təyyarə yaşayış evinin üzərinə düşüb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Birləşmiş Ştatların Federal Aviasiya İdarəsinə istinadən ABC məlumat yayıb.

Bildirilir ki, təyyarə ABŞ-ın Pokipsi şəhəri yaxınlığında yerə düşüb, onun göyərtəsində 3 nəfər olub. Hazırda aqibətləri məlum deyil.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.