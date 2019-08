“Real”ın zədəli futbolçusu Eden Hazardın durumu ciddidir.

Publika.az xəbər verir ki, əzələsində problem olan belçikalı yarımmüdafiəçi 3-4 həftə meydana çıxa bilməyəcək.

Qeyd edək ki, “Real” Hazardı bu yay “Çelsi”dən 100 milyon avroya transfer edib.

