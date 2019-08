Əfqanıstanın paytaxtı Kabildə keçirilən toy mərasimində partlayış törədilib.

Publika.az xəbər verir ki, partlayış nəticəsində azı 40 nəfər ölüb, daha 100 nəfər isə yaralanıb.

Partlayışı kamikadze törədib. Hadisədən sonra sağ qalanlar təşviş içində qaçmağa başlayıblar.

