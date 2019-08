Türkiyənin Diyarbəkir şəhərində mikroavtobus aşıb.

Publika.az xəbər verir ki, qəza nəticəsində 7 nəfər xəsarət alıb.

Xəsarət alanlar yaxınlıqdakı xəstəxanaya çatdırılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.