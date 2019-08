Amerikalı aparıcı Nensi Parker Yeni Orleanda təyyarə qəzası nəticəsində ölüb.

"Report" NBC-yə istinadən xəbər verir ki, qadın havada çətin manevrlər edən pilot haqqında reportaj hazırlayırmış.

Teleşirkətin məlumatına görə, reportajın qəhrəmanı da aviaqəzada ölüb.

Bildirilir ki, təyyarə Yeni Orlean aeroportu yaxınlığındakı sahəyə düşüb. Hazırda qəzanın hansı səbəbdən baş verdiyi məlum deyil.

