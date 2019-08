Dünən Rəqqasə Fatimə Fətəliyevanın qızı Aydanın toyu olub.

Milli.Az xəbər verir ki, paytaxtın məşhur məkanlarından birində baş tutan məclisi Elton Hüseynəliyev idarə edib.

Rəqqasə 23 yaşlı qızının toyunda yerli məşhurlardan saylı-seçmə şəxsləri dəvət edib.

Bu da Aydanın toy fotoları:

Məhəmməd Vaqif

