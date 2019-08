Əfqanıstanın paytaxtı Kabildə toy mərasimi zamanı partlayış baş verib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, partlayış nəticəsində azı 63 nəfər həlak olub, 182 nəfər isə xəsarət alıb.

Partlayışın səbəbi barədə məlumat verilmir.

Milli.Az

