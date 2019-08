Beren Saat göz yaşlarını saxlaya bilmədi - FOTO

Aktrisa Beren Saat sosial şəbəkədə yerləşdirdiyi pylaşımla izləyicilərinə duyğulu anlar yaşadıb.

Milli.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, son vaxtlar müğənni əri Kenan Doğulu ilə boşanacaqları iddia olunan aktrisa ağlayan yerdə şəklini yerləşdirib.

İyunda vəfat edən yaxın dostu, fotoqraf Aykut Cömertin hədiyəsi olan gəlinciyi İnstaqramına qoyan Beren Aykutun profilini işarələyib və "Bu gecə gəlinciyini aldım" sözlərini yazıb.

Saatın kövrəldiyi, gözündən yaş axdığı izləyicilərini kədərləndirib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.