Dünya ölkələrinin təqaüd yaşı siyahısı hazırlanıb.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, siyahı qadın və kişilərin orta pensiya yaşı əsasında tərtib olunub.

Həmin siyahını təqdim edirik:

Cənubi Koreya – 72

Meksika -69

Yaponiya – 69

İslandiya – 68

İsrail -67

Yeni Zelandiya – 67

Portuqaliya – 66

ABŞ – 66

İrlandiya – 66

Rumıniya – 65

İsveçrə – 65

Kanada – 64

Çin – 64

Böyük Britaniya – 63

Finlandiya – 62

Polşa – 61

Belçika – 60

Fransa – 60

Cənubi Afrika – 60

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.