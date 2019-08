ABŞ-ın Pokipsi şəhərində (Nyu-York ştatı) "Cessna 303" təyyarəsi yaşayış evinin üstünə düşüb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bu barədə ABŞ-ın Federal Aviasiya İdarəsindən bildiriblər.

Məlumata əsasən, təyyarədə olan 3 nəfərdən biri hadisə yerində ölüb.

Bildirilir ki, qəza ilə bağlı araşdırma aparılır.

