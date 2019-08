Türkiyənin Diyarbəkir şəhərində tikinti materiallarını daşıyan mikroavtobus aşıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, mikroavtobusun qəzaya uğraması nəticəsində 7 nəfər xəsarət alıb.

Bildirilir ki, xəsarət alanlar yaxınlıqdakı xəstəxanaya çatdırılıb. Onlardan birinin vəziyyəti ağırdır.

Qəza ilə bağlı araşdırma aparılır.

Milli.Az

