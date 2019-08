Qəzza sektorunda İsrail hərbçilərinin açdığı atəş nəticəsində 3 fələstinli həlak olub.

"Report"un məlumatına görə, bu barədə RİA "Novosti"yə yerli Səhiyyə Nazirliyinin nümayəndəsi Məhəmməd Mahmud bildirib.

"Bu gün səhər "Əl-Əndunisi" xəstəxanasına üç fələstinlinin meyiti gətirilib. Onlar gecə sərhəddə İsrail hərbçiləri tərəfindən öldürülüblər", - deyə müsahib agentliyə bildirib.

Hərbçilər daha əvvəl bildiriblər ki, anklavın şimal hissəsində bölücü tikintilərə yaxınlaşmış silahlı insanlara qarşı tanklar və döyüş helikopterləri tətbiq edilib.

Bu, artıq avqustun başlanğıcından dördüncü belə hadisədir.

Daha əvəl İsrailin hava hücumundan müdafiə sistemi olan “Dəmir qübbə” Qəzza bölgəsindən atılan raketi zərərsizləşdirib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.