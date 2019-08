İran futbol çempionatını izləmək üçün süni bığ və saqqal yapışdırıb stadiona keçən 6 qız həbs edilib.

Milli.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, qızlardan biri "Eqtesadi cahan" (Dünya iqtisadiyyatı) qəzetinin müxbiridir. İran qanunlarına əsasən, qadının stadiona getməsi qadağandır.

Həbs olunan qızlar cinayət deyil, inzibati qaydada cəza alacaqlar.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.