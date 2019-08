51 yaşlı Ceym Foksa ilə 40 yaşlı Keti Holmsun sevgisi bitib.

Milli.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, aktyor gecə saatlarında dostları ilə klubda əylənərkən obyektivlərə tuş gəlib. Onun yanındakı qız isə diqqətdən qaçmayıb.

Ceymin xanımla səmimi münasibəti onun Holmsa xəyanət etmə xəbərlərinin yayılmasına səbəb olub. Gecəni birlikdə tərk edən cütlük sualları cavabsız qoyub. Növbəti günün səhəri aktyorun eyni libasda fotokameralara tuş gəlməsi isə onun evdə qalmadığını sübut edib.

Milli.Az

