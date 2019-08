İranda futbol oyununu izləmək istəyən 6 qız süni bığ və saqqal yapışdıraraq stadiona daxil olub.

Metbuat.az xəbər veri ki, əvvəlcə heç kim onların qız olduğunun fərqinə varmayıb. Sonradan planları üzə çıxan qızlar yerli polis tərəfindən saxlanılıb. Məlum olub ki, onlardan biri jurnalistdir. İran qanunlarına əsasən, qadınların stadionda futbol matçını izləməsi qadağandır. Bu səbəbdən həmin qızlar inzibati qaydada cəzalandırılacaq.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.