Qazaxıstanın cənub-şərqindəki Almatı vilayətində 4,9 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, zəlzələ yerli vaxtla saat 09:12 qeydə alınıb.

Bildirilir ki, saat 05:07-də Almatıdan 145 kilometr şimal-şərqdə 5,4 bal gücündə zəlzələ olub. Jarkent şəhərində MSK-64 şkalası üzrə 5 bal gücündə yeraltı təkanlar hiss olunub. Taldıkorqan və Satı qəsəbəsində isə 2-3 bal gücündə hiss olunub.

Xəsarət alanlar və dağıntılar barədə məlumat verilməyib.

Milli.Az

