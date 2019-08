"Qalatasaray"ın məşqçilər korpusunda yer alan Həsən Şaş istefa verib.

Qol.az-ın məlumatına görə, baş məşqçi Fatih Terimin köməkçisi olan Şaş istefası ilə bağlı açıqlamanı özünün rəsmi sosial şəbəkə hesabından verib. O, mesajında "Qalatasaray"lılara, Fatih Terimə, həmkarı Ümit Davalaya təşəkkür edib.

İstefanın səbəbləri məlum deyil.

Milli.Az

