Əfqanıstanda partlayış törədilib.

Bu barədə "Report" RİA "Novosti" agentliyinə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, hadisə Balh əyalətinin Daulat Abad dairəsində qeydə alınıb. Yol kənarına qoyulmuş bombanın partlaması nəticəsində 11 nəfər həlak olub.

"Nəqliyyat vasitəsi güclü bomba ilə partladılıb. Biz hətta meyitləri tanıya bilmirik. Ölənlərdən 5-i bir ailənin üzvləridir", - deyə dairənin rəhbəri Məhəmməd Yusuf agentliyə bildirib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.