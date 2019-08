Son vaxtlar Bakının bəzi hissələrində küçə itlərinin sayında artım müşahidə edilir.

Publika.az xəbər verir ki, əsasən şəhərin kənar hissələrində, eləcə də mikrorayonlarda küçə itlərinə çox rast gəlinir. Bugünlərdə Binəqədi rayonu ərazisində - metronun "Azadlıq prospekti" stansiyasının qarşısında küçə itlərinin piyada keçidindən keçərək metrostansiya istiqamətinə hərəkət etməsi diqqət çəkib. Həmin gprüntüləri təqdim edirik.

