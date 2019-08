Amerikalı jurnalist, Yeni Orleanın xəbərlər aparıcısı Nensi Parker təyyarə qəzasında həlak olub.

Metbuat.az "RİA Novosti" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, hadisə 53 yaşlı Parkerin mürəkkəb tryuklar etmiş pilot haqqında reportaj hazırladığı zaman baş verib. Qəza nəticəsində jurnalistlə yanaşı, reportajın qəhrəmanı da həyatını itirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.