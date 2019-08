Bakı metrosunda orta yaşlı qadının halı pisləşib.

"Report" xəbər verir ki, hadisə "28 May" və "Nizami Gəncəvi" metrostansiyaları arasında hərəkət edən qatarda baş verib.

Qatar "Nizami Gəncəvi" stansiyasına çatdıqdan sonra, qadın vaqondan düşürülərək tibb işçilərinə təhvil verilib.

Hazırda qadına tibbi yardım göstərilir.



