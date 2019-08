Azərbaycan əsilli müğənnidən Cem Yılmaza: Səhvsən

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana verdiyi dəstəklə gündəmdə olan Azərbaycan əsilli müğənni Tuğba Əkinci dostu ilə içki masasında paylaşım edən məşhur komediya ustası Cem Yılmazı sərt tənqid edib.

Milli.Az Teleqraf.com-a istinadən xəbər verir ki, "Cemcik" deyə xitab edən Tuğba Əkinci aktyorun siyasətdən başı çıxmadığını qeyd edib.

"Özlərini fərqli zənn edirlər, çoxu dərmandan asılıdırlar. İctimai-siyasi məsələlər bu tip insanların başa düşdüyü mövzular deyil. Yeniyetmə kimi içki şüşələrini sıra ilə düzmək nədir. Nə azadlıq, nə də siyasətlə əlaqəsi var bu artistlərin. Hər gün şüşə qoyursan stolun üstünə Cemcik, səhvsən. Bunlar dəfn mərasimərində gülməyin kimi şeylərdir".

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.