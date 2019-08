Türkiyədə Bolu dağ ilə Ankara arasındakı şosedə sərnişin avtobusu ilə ağır tonnajlı yük avtomobili toqquşub.

Publika.az xəbər verir ki, dumanlı hava şəraitində baş vermiş qəzada 37 nəfərin yaralandığı bildirilir. Onlardan üçünün vəziyyəti ağırdır. Hadisə ilə bağlı istintaq aparılır.

Gecə saatlarında baş vermiş hadisə səbəbindən yolda hərəkət 2 saat dayanıb.

