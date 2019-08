Mario Balotellinin yeni klubu

"Breşia" Mario Balotellini transfer edib.

Milli.Az Qol.az-a istinadən xəbər verir ki, bu haqda İtaliya klubunun saytı məlumat yayıb. 29 yaşlı hücumçu ilə birillik müqavilə imzalanıb. Təcrübəli futbolçu bonuslarla birlikdə 1,5 milyon avro qazanacaq.

Qeyd edək ki, Balotelli karyerası ərzində İtaliyada "İnter", "Milan", İngiltərədə isə "Liverpul" və "Mançester Siti" kimi klubların formasını geyinib. Son olaraq Fransa "Marsel"ində çıxış edən forvard bu ölkədə "Nitsa"nın da şərəfini qoruyub. Mario müxtəlif vaxtlarda İtaliya millisinin formasını geyinib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.