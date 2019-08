Ötən mövsümdə "Halka" serialında rol alan və "Kod adı: Kurşun" üçün kamera qarşısına keçəcək aktrisa Hande Erçel uzun fasilədən sonra İnstaqramında paylaşım edib.

Milli.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, aktrisanın şəkli 1 milyon "bəyən" toplayıb. Fotoda Erçel qara çimərlik geyimində yer alıb.

Qeyd edək ki, Hande bir izləyicisinin ona yazdığı təhqir şərhindən sonra İnstaqramdan uzaqlaşıb. O, izləyicisini polisə şikayət etmişdi.

Milli.Az

