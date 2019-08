Son klubu "Zenit" olan Klaudio Markizionun yeni iş yeri məlum olub.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, 33 yaşlı yarımmüdafiəçi "Brescia" klubuna keçməyə yaxındır. Bu barədə İtaliya mətbuatı məlumat yayıb. Markizio A Seriyasının debütantı ilə 2 illik sözləşmə imzalayacaq.

"Juventus"un yetirməsi olan Markizio, 2005-2018-ci illər aralığında Turin təmsilçisində forma geyinib.

Milli.Az

