Çin Xalq Respublikasının Tayvan adasında 5 bal gücündə zəlzələ olub.

Milli.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, zəlzələ yerli vaxtla saat 12:05-də Xualien dairəsində qeydə alınıb. Zəlzələ ocağı yer səthində 6 kilometr dərinlikdə olub.

Hələlik dağıntı və insan tələfatı barədə məlumat yoxdur.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.