Keçmiş arvadının evini yandırdı - 2 yaşlı oğlu öldü

Şəmkirin Sarıtəpə kəndində yerli sakin ailə münaqişəsi zəminində keçmiş qaynanasının evini yandırıb. Yanğın zamanı evdə onun 24 yaşlı boşandığı həyat yoldaşı, 2 yaşlı oğlu və 54 yaşlı qadın olub. 2 yaşlı uşaq aldığı yanıq xəsarətlərindən dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 54 yaşlı qadın və onun 24 yaşlı qızı kritk vəziyyətdə Şəmkir Mərkəzi Rayon xəstəxanasına çatdırılıb.



Yaralıların vəziyyətini nəzərə alan həkimlər ilkin yardımdan sonra ixtisaslaşdırılmış tibbi yardım göstərilmasi üçün onları paytaxta köçürmək qərarına gəliblər.



Hazırda ağır vəziyyətdə olan yaralılar xüsusi avadanlıqlarla təhciz edilmiş təcili yardım avtomobili ilə 5 saylı xəstəxananın yanıq şöbəsinə gətirilir. Qadının bədəninin 50%-i, 24 yaşlı qızın isə bədəninin 70%-i yanıb.



Xəstələrə müvafiq tibbi yardım göstərilməsi üçün 5 saylı xəstəxananın yanıq şöbəsinə mütəxəssislər dəvət edlib. Yaralıların müalicəsini Səhiyyə Nazirliyi nəzarətə götürüb.

