Şoyqu ABŞ-ı təhdid etdi: Raketləriniz...

Rusiya dialoqa hazırdır və Avropa və Asiyada raketlər yerləşdirilməyəcəyi təqdirdə simmetrik cavab verməyəcək.

Axar.az xəbər verir ki, bunu Rusiya Müdafiə naziri Sergey Şoyqu deyib.

“Əgər siz razılaşmaq istəyirsizsə, onda gəlin razılaşaq. Amma əgər belə bir arzu yoxdursa, yalan danışmaq lazım deyil və demək lazımdır ki, biz artıq razılaşmaq istəmirik, raketləri Asiya və digər regionlara yerləşdiririk. Amma biz hələ də qapıları açıq qoyuruq, nə qədər ki, bu raketlər Avropada peyda olmayıb, dözəcəyik və biz də orda olmayacağıq. Asiya-Sakit okean regionunda da raket olmayacaqsa, biz də olmayacağıq”, - Şoyqu bildirib.

