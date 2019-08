Əfsanəvi ispan futbolçu Xavi məşqçi kimi ilk titulunu qazanıb.

Milli.Az Qol.az-a istinadən xəbər verir ki, onun başçılıq etdiyi Qətərin "Əl-Sədd" komandası "Əl-Duhayl"a 1:0 hesabı ilə qalib gələrək şeyx Yassim kubokuna sahib olub. Bu turnir 1976-cı ildən mövsümlərarası fasilə dövründə, birinci və ikinci divizion komanlarının iştirakı ilə keçirilir.

Qeyd edək ki, Xavi bu ildən etibarən baş məşqçi kimi fəaliyyət göstərir.

Milli.Az

