"Səbail" "Zirə"yə qarşı

Azərbaycan Premyer Liqasında 1-ci turun oyunları davam edir.

Milli.Az Qol.az-a istinadən bildirir ki, bu gün daha bir matç keçiriləcək. Avrokuboklarla erkən vidalaşan "Səbail" "Zirə" ilə qarşılaşacaq. "ASCO Arena"a olacaq görüş saat 20:00-da başlayacaq.

Qeyd edək ki, ilk tura sabah oynanılacaq "Neftçi" - "Sabah" matçı ilə yekun vurulacaq.

Azərbaycan Premyer Liqası

18 avqust (bazar)

20:00. "Səbail" - "Zirə"

Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Cəmil Quliyev, Vüqar Bayramov, Rauf Allahverdiyev

"ASCO Arena".

19 avqust (bazar ertəsi)

20:00. "Neftçi" - "Sabah"

Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Nicat İsmayıllı

"Bakcell Arena"

17 avqust (şənbə)

"Keşlə" - "Qarabağ" - 0:1

17 avqust

19:00. "Qəbələ" - "Sumqayıt" - 0:2

